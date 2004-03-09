FACUA Sevilla entrega mañana sus X premios anuales a doce empresas e instituciones por sus actuaciones de cara a los derechos de los consumidores
Enmarcado en la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, el acto contará con la presencia de más de cuarenta representantes de empresas e instituciones públicas.
FACUA.org
Sevilla-09/03/2004
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Mañana miércoles 10 de marzo, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA entregará sus X premios anuales a doce empresas e instituciones que se han destacado, positiva o negativamente, en relación a la protección de los derechos de los cons