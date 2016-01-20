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FACUA Sevilla estudia llevar a tribunales a la Diputación por irregularidades en subvenciones

La asociación ha comprobado que la entidad ha distribuido la partida para la puesta en marcha de los puntos de información al consumidor en diferentes pueblos de forma absolutamente arbitraria.

FACUA.org
Sevilla-20/01/2016
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FACUA Sevilla estudia llevar a los tribunales a la Diputación provincial por las irregularidades en las subvenciones a los programas de consumo que financia anualmente dicha institución. La asociación ha comprobado que la entidad ha distribuido la partida para la puesta en ma

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