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FACUA Sevilla exige a la Junta que garantice el servicio en el centro de discapacitados de Cocemfe

El 28 de febrero acaba el contrato del Centro Polivalente de la calle Portobelo, que alberga a veintiocho residentes, y la Administración andaluza aún no ha indicado quién dará el servicio a partir de esta fecha.

FACUA.org
Sevilla-20/02/2015
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FACUA Sevilla exige a la Junta de Andalucía que cumpla su compromiso de garantizar el servicio del centro polivalente de atención a discapacitados que gestiona Canf-Cocemfe a partir del 28 de febrero, fecha en la que termina el contrato con la empresa actual, que se encuentra en con

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