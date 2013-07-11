FACUA Sevilla exige la paralización de la privatización de las instalaciones deportivas municipales
El IMD ha aprobado la gestión privada para la piscina del Centro Deportivo Fundición, al que está previsto que sigan la de Los Mares y San Jerónimo.
FACUA.org
Sevilla-11/07/2013
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FACUA Sevilla, miembro de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla, exige al Ayuntamiento de la capital la paralización inmediata del proceso de privatización de los centros deportivos municipales de la ciudad y rechaza su gestión a través de empresa