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FACUA Sevilla exige que se aclaren los hechos del evento para aficionados de Osasuna por la Copa del Rey

La empresa Kosmoarte Barqueta organizó una fiesta en el local Río Terraza para hinchas del equipo por la final de la competición. Sin embargo, el Ayuntamiento no había concedido los permisos necesarios.

FACUA.org
Sevilla-19/05/2003
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FACUA Sevilla ha denunciado a la empresa Kosmoarte Barqueta por la celebración de una fiesta en el local Río Terrraza, ubicado en la localidad hispalense, con motivo de la final de la Copa de Rey que tuvo lugar el pasado 6 de mayo y que enfrentó al Club Atlético Osasun

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