FACUA Sevilla exige respuestas de las administraciones ante el desalojo a traición de la Corrala Utopía
La asociación muestra su apoyo a este colectivo de más de veinte familias que ahora se encuentran sin vivienda en las puertas del ayuntamiento sevillano.
FACUA.org
Sevilla-07/04/2014
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FACUA Sevilla pide que las distintas administraciones respondan al desalojo de las veintidós familias de la Corrala Utopía. Este domingo 6 de abril se cumplía la orden judicial cuando existen negociaciones abiertas entre Ibercaja, propietaria del inmueble y las administracion