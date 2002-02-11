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FACUA Sevilla extiende su red de delegados por 23 localidades de la provincia

En los últimos años, la Asociación ha incrementado de forma considerable sus actividades en los municipios a través de campañas informativas, encuestas control y acciones reivindicativas.

FACUA.org
Sevilla-11/02/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha extendido su red de delegados por veintitrés localidades de la provincia, lo que supone un importante avance en su implantación territorial que se suma a su presencia continuada atendiendo a los consumidores en diec

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