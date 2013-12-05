FACUA Sevilla firma un convenio con el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla
Ambas entidades se comprometen a colaborar en materia de mediación, información a los ciudadanos y el desarrollo de actividades conjuntas.
FACUA.org
Sevilla-05/12/2013
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De izquierda a derecha, el decano del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, Francisco José Reyna, y el presidente de FACUA Sevilla, Manuel Baus.
El presidente de FACUA Sevilla, Manuel Baus, y el decano del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, Francisco José Reyna, han firmado este 5 de diciembre un convenio de colaboración entre ambas entidades.