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FACUA Sevilla firma un convenio con el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla

Ambas entidades se comprometen a colaborar en materia de mediación, información a los ciudadanos y el desarrollo de actividades conjuntas.

FACUA.org
Sevilla-05/12/2013
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El presidente de FACUA Sevilla, Manuel Baus, y el decano del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, Francisco José Reyna, han firmado este 5 de diciembre un convenio de colaboración entre ambas entidades.

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