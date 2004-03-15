FACUA Sevilla firma un convenio de colaboración con el Colegio Notarial
Con la firma de este acuerdo, se pondrá en marcha un órgano de mediación para resolver de forma amistosa las reclamaciones de los consumidores.
FACUA.org
Sevilla-15/03/2004
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