FACUA Sevilla, Hispalis y UCE-Sevilla convocan una manifestación de afectados de Opening frente a la sede central del Santander Central Hispano
Las tres asociaciones han acordado emprender esta acción unitaria en defensa de los afectados por el cierre de las academias.
FACUA.org
Sevilla-09/10/2002
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Las organizaciones de consumidores y usuarios de Sevilla, ante la falta de medidas concretas para solucionar el conflicto que mantienen los alumnos de la Academia Opening con la empresa y las entidades financieras del BBVA, Santander Central Hispano, Banco Pastor y Eurocrédito, han acordad