FACUA Sevilla informa a los afectados por el apagón que Endesa debe hacerse cargo de la reparación de aparatos eléctricos averiados
Fue consecuencia de una anomalía en el interruptor de una batería de condensadores de la subestación eléctrica de Quintos, ubicada en Montequinto.
FACUA.org
Sevilla-15/01/2012
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