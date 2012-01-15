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FACUA Sevilla informa a los afectados por el apagón que Endesa debe hacerse cargo de la reparación de aparatos eléctricos averiados

Fue consecuencia de una anomalía en el interruptor de una batería de condensadores de la subestación eléctrica de Quintos, ubicada en Montequinto.

FACUA.org
Sevilla-15/01/2012
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FACUA Sevilla informa a los afectados por el apagón que se produjo en la noche del sábado en la capital y diez municipios que si han sufrido averías en aparatos eléctricos como consecuencia del mismo deben presentar reclamaciones a Endesa para que se haga cargo del cos

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