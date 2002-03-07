FACUA Sevilla, la Federación de Vecinos, Asacem y FAPA piden al Ayuntamiento de Sevilla una moratoria a la instalación de antenas de telefonía móvil
Han presentado un documento conjunto con una serie de alegaciones al proyecto de Ordenanza Municipal sobre Instalaciones de Telecomunicaciones.
FACUA.org
Sevilla-07/03/2002
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