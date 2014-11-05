FACUA Sevilla lamenta que las ordenanzas de 2015 no amortigüen los incrementos sufridos en años anteriores
El Consejo Económico y Social de Sevilla, integrado por organizaciones sociales, grupos políticos, empresarios, sindicatos y expertos, critica subidas en la tarifa especial de la zona azul para residentes.
FACUA.org
Sevilla-05/11/2014
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