FACUA Sevilla lamenta que no se haya llegado un acuerdo entre sindicatos y patronal del sector comercial
CCOO y UGT han convocado una huelga en la provincia de Sevilla para los días 29 y 30 de junio y 2 de julio.
FACUA.org
Sevilla-29/06/2018
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