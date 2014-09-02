FACUA Sevilla lleva a los tribunales la segunda ampliación de la zona azul del Ayuntamiento
La organización presenta un recurso contra la nueva norma que añade más calles de estacionamiento regulado en Luis Montoto, Viapol y Pirotecnia dado que el consistorio vuelve a saltarse la obligación legal de aprobar este aumento mediante una ordenanza fiscal.
FACUA.org
Sevilla-02/09/2014
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