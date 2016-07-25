FACUA Sevilla logra que Movistar anule el cobro de 178 euros a un usuario tras un cambio de titularidad
La compañía facturó dicha penalización a un cliente argumentando que una nueva titularidad generaba una nueva permanencia de otros 12 meses. Al final, tras reclamar la asociación, renuncia a recaudar el dinero.
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Sevilla-25/07/2016
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Juan Carlos Plata Moreno decidió hacer una portabilidad tras la nueva subida de Movistar. | Imagen: FACUA
FACUA Sevilla ha conseguido que Movistar renuncie a cobrar los 178,06 euros que le había facturado indebidamente a un usuario por un supuesto incumplimiento de su permanencia, cuando en realidad lo único que éste había ordenado había sido un cambio de titularida