FACUA Sevilla muestra su apoyo a los actos por el día mundial por el trabajo decente
La asociación señala su rechazo al actual modelo económico y social, basado en recortes de los derechos sociales y en la precariedad laboral y económica de los consumidores.
FACUA.org
Sevilla-04/10/2013
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FACUA Sevilla, dentro de la Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla, muestra su apoyo a las manifestaciones que tendrán lugar el próximo lunes 7 de octubre con motivo de la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente a las 12.00 horas en la Plaza