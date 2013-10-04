Nuestras accionesHabrá movilizaciones el lunes 7 de octubre

FACUA Sevilla muestra su apoyo a los actos por el día mundial por el trabajo decente

La asociación señala su rechazo al actual modelo económico y social, basado en recortes de los derechos sociales y en la precariedad laboral y económica de los consumidores.

FACUA.org
Sevilla-04/10/2013
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FACUA Sevilla, dentro de la Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla, muestra su apoyo a las manifestaciones que tendrán lugar el próximo lunes 7 de octubre con motivo de la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente a las 12.00 horas en la Plaza

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