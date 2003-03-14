FACUA Sevilla muestra su preocupación por la aprobación de la oferta de la primera línea del Metro con las tarifas más caras
La Asociación advierte que los argumentos de su apuesta por un Metro de gestión y explotación pública se han visto reforzados.
FACUA.org
Sevilla-14/03/2003
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