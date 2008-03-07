FACUA Sevilla organiza un curso sobre protección de los consumidores en La Puebla del Río
Con una duración de tres días, ha sido dirigido a miembros de la Policía Municipal.
FACUA.org
Sevilla-07/03/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha organizado un curso sobre protección de los consumidores dirigido a policías municipales en el municipio sevillano de La Puebla del Río. El curso ha sido patrocinado por el Ayuntamiento de la localidad.