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FACUA Sevilla organiza un curso sobre protección de los consumidores en La Puebla del Río

Con una duración de tres días, ha sido dirigido a miembros de la Policía Municipal.

FACUA.org
Sevilla-07/03/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha organizado un curso sobre protección de los consumidores dirigido a policías municipales en el municipio sevillano de La Puebla del Río. El curso ha sido patrocinado por el Ayuntamiento de la localidad.

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