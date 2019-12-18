FACUA Sevilla organiza unas jornadas de debate sobre la movilidad en la ciudad
Este miércoles 18 de diciembre en el centro cívico Las Sirenas a las 17 horas.
FACUA.org
Sevilla-18/12/2019
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Autobús de Tussam pasando por la Torre del Oro, en Sevilla. | Imagen: flcikr.com/vallausa (CC BY 2.0).
FACUA Sevilla organiza este miércoles 18 de diciembre unas jornadas de debate sobre movilidad en la ciudad, donde distintas entidades van a poder dialogar sobre distintos aspectos relacionados con esta materia.
Con el nombre La movilidad que Sevilla necesita, las organizaci