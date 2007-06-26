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FACUA Sevilla pide al Instituto del Taxi que garantice el cumplimiento de la normativa en las cámaras de vigilancia

La colocación de cámaras de seguridad en los taxis está sometida a la legislación en materia de protección de datos.

FACUA.org
Sevilla-26/06/2007
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA entiende razonable la colocación de cámaras de seguridad en los taxis que prestan servicio en la capital, pero advierte que debe cumplirse la normativa que regula la utilización de estos dispositivos de vi

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