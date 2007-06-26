FACUA Sevilla pide al Instituto del Taxi que garantice el cumplimiento de la normativa en las cámaras de vigilancia
La colocación de cámaras de seguridad en los taxis está sometida a la legislación en materia de protección de datos.
FACUA.org
Sevilla-26/06/2007
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