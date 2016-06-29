FACUA Sevilla pide endurecer las multas por saltarse la prohibición a la publicidad en el casco histórico
La asociación considera ridículas las sanciones que se aplican, qué sólo suponen como máximo un 20% de lo que cuesta desmontar la instalación.
FACUA.org
Sevilla-29/06/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El caso más reciente de publicidad no autorizada es la lona gigante instalada en la calle O'Donnell de Sevilla.| Imagen: FACUA.
FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento que endurezca las multas por mostrar instalaciones de publicidad de grandes dimensiones que no son autorizadas previamente por la Gerencia de Urbanismo. La asociación considera ridículas las sanciones que se aplican en la actualidad de acuerdo con