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FACUA Sevilla pide endurecer las multas por saltarse la prohibición a la publicidad en el casco histórico

La asociación considera ridículas las sanciones que se aplican, qué sólo suponen como máximo un 20% de lo que cuesta desmontar la instalación.

FACUA.org
Sevilla-29/06/2016
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FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento que endurezca las multas por mostrar instalaciones de publicidad de grandes dimensiones que no son autorizadas previamente por la Gerencia de Urbanismo. La asociación considera ridículas las sanciones que se aplican en la actualidad de acuerdo con

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