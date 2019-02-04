FACUA Sevilla pide la dimisión del delegado de Movilidad, investigado en la causa de la mafia del taxi
La asociación lamenta la pasividad de Cabrera y sus predecesores en el cargo ante las irregularidades cometidas en el aeropuerto por parte de taxistas que defraudaban sistemáticamente a los usuarios.
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Sevilla-04/02/2019
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El delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera. | Imagen: Europa Press
FACUA Sevilla pide la dimisión del delegado de Movilidad del Ayuntamiento hispalense, Juan Carlos Cabrera, al haber trascendido que está siendo investigado por la jueza que instruye la causa de la mafia del taxi.
FACUA Sevilla lamenta la pasividad de