FACUA Sevilla pide la retirada de la reforma de la ley del aborto de Gallardón
La asociación, dentro de la plataforma Compromiso Social Para el Progreso de Sevilla, considera la modificación un paso atrás para la sociedad y los derechos y libertades de las mujeres.
FACUA.org
Sevilla-25/02/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Sevilla, dentro de la plataforma Compromiso Social Para el Progreso de Sevilla, muestra su rechazo a la reforma de la Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón<