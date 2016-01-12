FACUA Sevilla pide multas para los organizadores del cotillón Casa Palacio, que no devuelven el dinero
La asociación ha presentado denuncias ante la Junta y el Ayuntamiento, que impidió la celebración del evento al carecer de licencia y medidas de seguridad.
FACUA.org
Sevilla-12/01/2016
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FACUA Sevilla ha denunciado ante las autoridades competentes a los responsables de la fiesta de fin de año Casa Palacio. El cotillón fue suspendido antes de la fecha de celebración tras la intervención de la Policía dado que el establecimiento no contaba con la