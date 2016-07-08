FACUA Sevilla pide transparencia sobre la multa por la lona publicitaria prohibida en el casco histórico
La asociación reclama una modificación legislativa que endurezca las multas por un comportamiento irregular que reporta grandes beneficios.
FACUA.org
Sevilla-08/07/2016
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El caso más reciente de publicidad no autorizada es la lona gigante instalada en la calle O'Donnell de Sevilla.| Imagen: FACUA.
FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento de la capital que haga pública la sanción que impondrá a la empresa responsable de colgar, la semana pasada, una lona publicitaria de grandes dimensiones de la marca