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FACUA Sevilla pide transparencia sobre la multa por la lona publicitaria prohibida en el casco histórico

La asociación reclama una modificación legislativa que endurezca las multas por un comportamiento irregular que reporta grandes beneficios.

FACUA.org
Sevilla-08/07/2016
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FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento de la capital que haga pública la sanción que impondrá a la empresa responsable de colgar, la semana pasada, una lona publicitaria de grandes dimensiones de la marca

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