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FACUA Sevilla presenta sus alegaciones al nuevo Consejo Económico y Social de la Diputación

En su escrito remitido a la institución, reivindica que dicho órgano debe dar cabida y voz también a los consumidores, y no sólo al sector empresarial como se contempla por ahora.

FACUA.org
Sevilla-01/02/2017
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FACUA Sevilla ha presentado sus reivindicaciones al reglamento de organización y funcionamiento interno del nuevo Consejo Económico y Social de la provincia de Sevilla.

En un escrito remitido en el plazo

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