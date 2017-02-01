FACUA Sevilla presenta sus alegaciones al nuevo Consejo Económico y Social de la Diputación
En su escrito remitido a la institución, reivindica que dicho órgano debe dar cabida y voz también a los consumidores, y no sólo al sector empresarial como se contempla por ahora.
FACUA.org
Sevilla-01/02/2017
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FACUA Sevilla también ha enviado su escrito a los partidos con representación en el pleno. | Imagen: flickr.com/jlantunez (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Sevilla ha presentado sus reivindicaciones al reglamento de organización y funcionamiento interno del nuevo Consejo Económico y Social de la provincia de Sevilla.
En un escrito remitido en el plazo