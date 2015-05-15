FACUA Sevilla propone 100 medidas para mejorar la política municipal en defensa de los usuarios
Reclama al futuro gobierno que garantice el acceso a las viviendas públicas vacías, el suministro necesario de agua a las familias en riesgo de exclusión y la creación de un gravamen para los pisos vacíos con fines especulatorios, entre otras medidas.
FACUA.org
Sevilla-15/05/2015
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FACUA Sevilla reclama al futuro equipo de gobierno municipal que garantice el acceso al parque de viviendas públicas vacías existentes en la capital, priorizando a los colectivos más vulnerables y familias con personas dependientes. Es una de las 100 propuestas de FACUA S