Nuestras accionesEl 83% de sus ingresos provino de las cuotas de sus socios de pleno derecho

FACUA Sevilla publica su 'Memoria 2017'

Finalizó el año con un total de 13.321 consultas y reclamaciones tramitadas y 36.286 socios en toda la provincia. La banca fue el sector más reclamado por los consumidores, con un 63% de las denuncias.

FACUA.org
Sevilla-05/07/2018
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FACUA Sevilla finalizó 2017 con un total de 13.321 consultas y reclamaciones tramitadas y 36.286 socios en toda la provincia. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.

La Memoria 2017 de FACUA Sevilla puede descargarse en

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