FACUA Sevilla realiza tres campañas informativas en diecisiete municipios de la provincia
Se han editado tres folletos para asesorar a los usuarios en la compra de vivienda, ahorro de energía y suministro de agua.
FACUA.org
Sevilla-17/07/2007
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha editado tres folletos informativos, Comprar una vivienda, ahorro de energía y suministro de agua, con el fin de asesorar a los consumidores de la provincia de Sevilla.
En el folleto Comprar una vivi