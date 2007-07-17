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FACUA Sevilla realiza tres campañas informativas en diecisiete municipios de la provincia

Se han editado tres folletos para asesorar a los usuarios en la compra de vivienda, ahorro de energía y suministro de agua.

FACUA.org
Sevilla-17/07/2007
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha editado tres folletos informativos, Comprar una vivienda, ahorro de energía y suministro de agua, con el fin de asesorar a los consumidores de la provincia de Sevilla.

En el folleto Comprar una vivi

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