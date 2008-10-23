Nuestras acciones285 establecimientos encuestados

FACUA Sevilla realiza un estudio sobre 15 mercados de abastos de la capital para evaluar el cumplimiento de la legislación

Detecta numerosas irregularidades en materia de información a los consumidores que demuestran las importantes carencias en materia inspectora por parte de la Delegación municipal de Consumo.

FACUA.org
Sevilla-23/10/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha realizado una encuesta sobre quince mercados de abastos de la capital para evaluar sus niveles de cumplimiento de la normativa vigente en materia de información a los consumidores.

201 de los 285 establecimie

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos