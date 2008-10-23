FACUA Sevilla realiza un estudio sobre 15 mercados de abastos de la capital para evaluar el cumplimiento de la legislación
Detecta numerosas irregularidades en materia de información a los consumidores que demuestran las importantes carencias en materia inspectora por parte de la Delegación municipal de Consumo.
FACUA.org
Sevilla-23/10/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha realizado una encuesta sobre quince mercados de abastos de la capital para evaluar sus niveles de cumplimiento de la normativa vigente en materia de información a los consumidores.
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