FACUA Sevilla rechaza la ampliación de los aparcamientos de la zona azul
La asociación critica que la medida se haya tomado sin un debate público previo, así como que el gobierno municipal no fomente el transporte público dentro de un modelo de movilidad sostenible.
FACUA.org
Sevilla-07/10/2013
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FACUA Sevilla, dentro de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla, rechaza contundentemente la forma en la que el Gobierno municipal ha anunciado la ampliación de la zona azul en más de un 77% de los espacios de aparcamiento de la ciudad.
La asociació