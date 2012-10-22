FACUA Sevilla rechaza la liberalización horaria propuesta por el Consejo Municipal de Comercio
Recuerda que la medida no es definitiva, ya que el organismo competente para la declaración de Zonas de Gran Afluencia Turística es la Consejería de Turismo y Comercio.
FACUA.org
Sevilla-22/10/2012
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FACUA Sevilla rechaza la propuesta de liberalización de horarios comerciales propuesta por la comisión permanente del Consejo Municipal del Comercio y critica la falta de participación de las asociaciones de consumidores.
La medida contempla la declar