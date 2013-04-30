FACUA Sevilla rechaza que empresas concesionarias lleven la gestión administrativa del IMD
La asociación advierte que habrá menos calidad en el servicio y se limitará el acceso a la práctica de deporte por la aplicación de criterios económicos.
FACUA.org
Sevilla-30/04/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Sevilla, que forma parte de la Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla, alerta de que la posible concesión administrativa de la gestión del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla por parte del Ayuntamiento convertirá las instalaciones deportivas en