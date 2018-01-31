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FACUA Sevilla reclama a Correos que amplíe el horario de la oficina de Parque Alcosa también a las tardes

La asociación se suma a la petición de varias entidades políticas y sociales para mejorar la atención al usuario de este barrio sevillano con más de 23.000 habitantes.

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Sevilla-31/01/2018
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FACUA Sevilla reclama a Correos que amplíe el horario de su oficina en el barrio sevillano de Parque Alcosa para abrir también por las tardes. La asociación se suma así a la petición de varias entidades políticas y sociales para mejorar la atención

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