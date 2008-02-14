FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento de la capital que adecue el carril bici y los raíles del Metrocentro para garantizar la seguridad de los invidentes
Este colectivo no puede distinguir el cambio de superficie al andar, lo que puede poner en peligro su integridad física.
FACUA.org
Sevilla-14/02/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha reclamado al Ayuntamiento hispalense que habilite las zonas del carril bici y del Metrocentro para evitar accidentes del colectivo invidente.
En este sentido, FACUA Sevilla dirigió, en septiembre de 2007, un