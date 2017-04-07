FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento más inspecciones de consumo en Semana Santa y Feria
La asociación denuncia que el horario de la inspección es insuficiente todo el año y especialmente durante las fiestas, por la afluencia de personas. Ayuntamiento y sindicatos, sin acuerdo para las horas extra.
FACUA.org
Sevilla-07/04/2017
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Una ración de tortilla y otra de cazón en alguna de las fiestas de primavera de Sevilla. | Imagen: flickr.com/pablobm (CC BY 2.0)
FACUA Sevilla denuncia que la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento de Sevilla y los sindicatos a la hora de establecer los planes de trabajo para la Semana Santa y la Feria de Abril puede tener consecuencias graves para la ciudad, al poner en peligro la seguridad alimentaria y la salud p&