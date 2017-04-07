Nuestras accionesLa inspección y el zoosanitario sólo abren por la mañana

FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento más inspecciones de consumo en Semana Santa y Feria

La asociación denuncia que el horario de la inspección es insuficiente todo el año y especialmente durante las fiestas, por la afluencia de personas. Ayuntamiento y sindicatos, sin acuerdo para las horas extra.

FACUA.org
Sevilla-07/04/2017
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FACUA Sevilla denuncia que la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento de Sevilla y los sindicatos a la hora de establecer los planes de trabajo para la Semana Santa y la Feria de Abril puede tener consecuencias graves para la ciudad, al poner en peligro la seguridad alimentaria y la salud p&

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