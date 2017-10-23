FACUA Sevilla reclama una investigación del vertido de gases que afecta a cientos de vecinos de Coria
Los afectados presentan cuadros de náuseas, vómitos, dolores de cabeza, mareos y taquicardia. La asociación insta a Junta y Ayuntamiento a que determinen cuanto antes el origen de las emisiones.
FACUA.org
Sevilla-23/10/2017
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FACUA Sevilla reclama a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Coria del Río que determinen el origen de las emisiones gaseosas que están provocando cuadros de náuseas, vómitos, dolores de cabeza, mareos y taquicardia en cientos de vecinos de la localidad, y