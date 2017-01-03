FACUA Sevilla recomienda a los asistentes al cotillón de Espartinas reclamar el importe de las entradas
La asociación reclama al ayuntamiento de la localidad que depure responsabilidades tras el caos y las avalanchas registradas en la fiesta, organizada por la empresa 'Todo Eventos Spain' en la Hacienda Azahares.
FACUA.org
Sevilla-03/01/2017
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FACUA Sevilla recomienda a todos los asistentes a la fiesta de fin de año celebrada en la Hacienda Azahares de Espartinas, que reclamen el dinero de las entradas tras las numerosas irregularidades detectadas e incidencias acaecidas durante la celebración.
La fiesta, organizad