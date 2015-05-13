FACUA Sevilla recurre la última modificación irregular de la zona azul presentada por el Ayuntamiento
La asociación recuerda que el proceso seguido para su aprobación, a través de un informe técnico y no de una Ordenanza, no se ajusta a la legalidad. Además, las nuevas zonas no responden a un criterio objetivo ni contemplan las necesidades de los residentes y usuarios habituales.
FACUA.org
Sevilla-13/05/2015
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