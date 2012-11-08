FACUA Sevilla reivindica la participación de los consumidores en el grupo de Emvisesa sobre los desahucios
La asociación reitera a Zoido su petición de ser convocada al consejo de administración de la empresa municipal tras el acuerdo alcanzado en noviembre de 2011.
FACUA.org
Sevilla-08/11/2012
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Ante la propuesta anunciada por el alcalde, Juan Ignacio Zoido, de crear un grupo específico para desahucios en Emvisesa, FACUA Sevilla considera necesario que las asociaciones de consumidores estén representadas en este nuevo organismo para defender los intereses d