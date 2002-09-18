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FACUA Sevilla representa ya a 356 alumnos de Opening

La comisión de dieciocho afectados creada por la Asociación se reunió ayer para planificar la manifestación del 19 de septiembre.

FACUA.org
Sevilla-18/09/2002
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Ya son 356 los alumnos de Opening en Sevilla y Dos Hermanas que se han asociado a la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA para que defienda sus intereses frente a la empresa y las entidades financieras que continúan exigiéndoles el pago de los cursos. El equ

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