FACUA Sevilla representa ya a 356 alumnos de Opening
La comisión de dieciocho afectados creada por la Asociación se reunió ayer para planificar la manifestación del 19 de septiembre.
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Sevilla-18/09/2002
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Ya son 356 los alumnos de Opening en Sevilla y Dos Hermanas que se han asociado a la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA para que defienda sus intereses frente a la empresa y las entidades financieras que continúan exigiéndoles el pago de los cursos. El equ