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FACUA Sevilla se adhiere al manifiesto 'No a los TCI' en defensa de una economía social y solidaria

La plataforma No al TTIP lanza una nueva campaña contra los Tratados de Comercio e Inversión para reclamar una política comercial que garantice los Derechos Humanos y la protección medioambiental.

FACUA.org
Sevilla-19/06/2018
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FACUA Sevilla se adhiere al manifiesto No a los Tratados de Comercio e Inversión (TCI) de la plataforma No al TTIP en el que se reclama una política comercial que tenga como prioridad garantizar los Derechos Humanos y la protección al medioambiente. El texto se prese

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