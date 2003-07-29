FACUA Sevilla se muestra satisfecha por la sanción a la discoteca Sunflowers
La Asociación pide más controles y demanda a los empresarios de discotecas que asuman la normativa andaluza en materia de venta de alcohol y espectáculos públicos.
FACUA.org
Sevilla-29/07/2003
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