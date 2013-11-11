Nuestras accionesEl próximo 13 de noviembre

FACUA Sevilla se suma a los actos de rechazo a la reforma local

La asociación llama a los ciudadanos a participar en la cadena humana que 'abrazará' a los distintos Ayuntamientos de Andalucía como símbolo de defensa de esta institución local.

FACUA.org
Sevilla-11/11/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Sevilla, dentro de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla, muestra su rechazo a la reforma local planteada por el Gobierno central que limita los derechos sociales de los ciudadanos propios del Estado democrático y de Bienestar.

Como muestra de su disconfo

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos