FACUA Sevilla se suma a los actos de rechazo a la reforma local
La asociación llama a los ciudadanos a participar en la cadena humana que 'abrazará' a los distintos Ayuntamientos de Andalucía como símbolo de defensa de esta institución local.
FACUA.org
Sevilla-11/11/2013
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FACUA Sevilla, dentro de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla, muestra su rechazo a la reforma local planteada por el Gobierno central que limita los derechos sociales de los ciudadanos propios del Estado democrático y de Bienestar.
Como muestra de su disconfo