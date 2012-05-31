FACUA Sevilla suscribe el manifiesto contra el aparcamiento subterráneo de la Alameda
Asociaciones y vecinos critican que el Gobierno municipal ponga el centro histórico al servicio de un pequeño lobby, en lugar de atender a los intereses generales de los ciudadanos.
FACUA.org
Sevilla-31/05/2012
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Las organizaciones miembros de la plataforma contra la construcción de un aparcamiento en la Alameda de Hércules, entre las que se encuentra FACUA Sevilla, han lanzado un manifiesto para mostrar su rechazo al proyecto.