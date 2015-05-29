FACUA Sevilla ve escandaloso que el Gobierno de Zoido disponga de fondos de Emasesa para una restauración
La asociación considera que si la empresa de aguas municipal tiene fondos suficientes debería revertirlos en bonificaciones para las familias que no pueden pagar la tarifa del agua o en abaratarla.
FACUA.org
Sevilla-29/05/2015
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La rehabilitación de la iglesia de Santa Catalina nada tiene que ver con la finalidad de Emasesa, indica FACUA Sevilla. | Imagen: Alfonso Pozo Ruiz (CC BY-SA 3.0 ES)
FACUA Sevilla considera escandaloso que el Gobierno de Juan Ignacio Zoido disponga de fondos de Emasesa, la empresa municipal de gestión del agua, para financiar la rehabilitación de la iglesia de Santa Catalina a través de un patrocinio de 423.500 euros a dos dí