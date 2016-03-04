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FACUA Sevilla ve raquítica la partida de protección a los consumidores de los presupuestos municipales

La asociación critica que el Ayuntamiento mantenga la irrisoria cuantía que ya bajó el gobierno de Zoido cuando los abusos y fraudes alcanzan una mayor dureza.

FACUA.org
Sevilla-04/03/2016
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FACUA Sevilla, que forma parte del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), critica que el Ayuntamiento mantenga la raquítica partida dedicada a la protección de los consumidores en los presupuestos de 2016. La asociación recuerda que el dinero destinado a estas p

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