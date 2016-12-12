FACUA Sevilla vuelve a ganar en los tribunales a la Diputación por irregularidades en las subvenciones
El juzgado de lo Contencioso Administrativo da la razón a la asociación, que tuvo que devolver el importe de una subvención a pesar de que la había ejecutado correctamente.
FACUA.org
Sevilla-12/12/2016
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La Diputación tendrá que devolver a FACUA Sevilla más de 15.000 euros.| Imagen: flickr.com/jlantunez (CC BY-NC-ND 2.0).
La Diputación de Sevilla ha vuelto a ser condenada por irregularidades en la concesión de subvenciones a las asociaciones de consumidores. Tras la del pasado mes de septiembre por irregularidades en la concesión de las subvenciones de 2015, en esta ocasión, el juzgado