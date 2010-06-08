FACUA Sevilla y la Confederación de Empresarios y Profesionales de Écija firman un convenio de colaboración
Desarrollarán actuaciones conjuntas entre las que se encuentra el desarrollo de un programa de formación para la defensa de los consumidores
FACUA.org
Sevilla-08/06/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA y la Confederación de Empresarios y Profesionales de Écija han firmado este lunes 7 de junio, un convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones conjuntas en defensa de los consumidores.